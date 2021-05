Covid: al via vaccinazione nazionale calcio in vista degli Europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate oggi all'Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma e presso l’Irccs Humanitas di Rozzano (Milano) le vaccinazioni per la nazionale italiana di calcio. "Questa è l'occasione per ringraziare il Governo per aver permesso di disputare qui in Italia la fase finale dell'Europeo, e perché ci consentirà di far svolgere questo evento con la massima sicurezza, per quanto riguarda gli atleti. Noi ci preoccuperemo anche della sicurezza per quanto riguarda tutti colori i quali vorranno vivere l'evento sportivo. Oggi una trentina di atleti vaccinati tra Roma e Milano, grazie al Governo, alla Uefa e al generale Figliuolo che ha concesso questa opportunità", ha commentato del presidente della Figc Gabriele Gravina a margine della vaccinazione. (Rer)