Brexit: Francia, nuove esigenze Regno Unito per la pesca sono "nulle e ineffettive"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove esigenze incluse dal Regno Unito nelle autorizzazioni che dovrà consegnare per la pesca nei pressi isole anglo-britanniche sono "nulle e ineffettive". Lo ha detto il ministero francese del Mare, secondo quanto riferiscono i media d'oltralpe. Il ministero ha sottolineato il "rigido rispetto dell'accordo" di pesca negoziato nel quadro della Brexit. "Se il Regno Unito vuole introdurre delle nuove disposizioni, deve notificarle alla Commissione europea che le notifica, cosa che ci permette di avviare un dialogo in seguito. A questo stadio abbiamo scoperto nuove misure tecniche che non sono applicabili a nostri pescatori", ha fatto sapere il ministero.(Frp)