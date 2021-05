Usa: Casa Bianca, Biden aumenta tetto massimo rifugiati a 62.500

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ufficializzato l’aumento a 62.500 unità del tetto massimo di rifugiati ammessi nel Paese, dopo esser stato criticato dai democratici per non aver rimosso in tempi brevi quello da 15 mila imposto dal predecessore Donald Trump. Un numero, quello fissato dalla precedente amminsitrazione, che "non riflette i valori dell'America come nazione che accoglie e sostiene i rifugiati", spiega la relativa nota ufficiale. Lo scorso 19 aprile, la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, aveva assicurato che Biden avrebbe aumentato il tetto massimo entro il 15 maggio. Il cambio di rotta è in linea con l'impegno espresso da Biden durante la sua campagna elettorale di ammetterne un numero maggiore di rifugiati dopo lo storico abbassamento degli arrivi sotto l'amministrazione Trump. Ma il surriscaldarsi della situazione al confine tra Stati Uniti e Messico sembrava aver fatto arenare la proposta e le relative pratiche burocratiche.(Nys)