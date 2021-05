Venezuela: Ong, 965 violazioni della libertà di espressione nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a peggiorare la situazione relativa alla libertà di espressione in Venezuela, secondo i rapporti di Ong come Espacio Público e l'Istituto di stampa e società (Ipys). Nel 2020, rilevano i dati, sono state registrate 965 violazioni della libertà di espressione, facendo dello scorso il terzo anno peggioreda quando esiste questo tipo di monitoraggio. Il 60 per cento dei casi si è verificato nella prima metà dell'anno. Uno dei più eclatanti si è verificato con l'arrivo della nuova Assemblea nazionale il 5 gennaio, quando è stata impedita la copertura dell'evento a 38 media nazionali e internazionali, cui è stato impedito l'accesso al Palazzo legislativo federale. Marzo è stato il mese con il maggior numero di violazioni, con 62 casi. Tra i 965 totali, i più comuni sono stati atti di intimidazione (356 casi) e ostruzione del lavoro giornalistico. Le Ong pongono inoltre l'accento sull'arresto di 110 giornalisti, fermati per aver cercato di fare informazione.(Vec)