Covid: Argentina ha avviato colloqui con Regno Unito, Cina e Israele su produzione locale vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la riunione con autorità israeliane, la nota informa che Vizzotti e Nicolini hanno avuto contatti con l'ambasciatore argentino in Israele, Sergio Urribarri, e con un'equipe del Hadassah International Hospital di Gerusalemme, "per iniziare il lavoro di cooperazione e scambio di esperienze nella prevenzione e nella lotta contro coronavirus, nella ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci, nella gestione epidemiologica, nella cura dei pazienti e nella campagna di vaccinazione". L'incontro, tenuto in formato virtuale, rappresenta "il preludio di una visita che il team di esperti dell'Ospedale Hadassah, guidato dal professor Yoram Weiss, effettuerà la prossima settimana in Argentina per tenere una serie di incontri faccia a faccia con il ministro Vizzotti e il suo team. (Abu)