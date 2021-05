Messico: identificato il primo caso di contagio da variante indiana del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Messico ha reso noto di aver identificato il primo caso di contagio da variante indiana del coronavirus nel paese, presso il municipio di San Luis Potosí. Secondo quanto riferito dal segretario della Sanità pubblica della città, Miguel Ángel Luztow, "l'Istituto per la diagnosi e la referenza epidemiologica (InDRE) ha notificato tre nuovi casi di contagio con varianti del coronavirus. In uno dei casi si tratta della B1-617 originariamente chiamata variante Indiana". "È la prima volta che questa variante è stata individuata nel nostro paese ed è stata isolata da un campione di una persona che risiede nella capitale dello stato di Potosi", ha aggiunto Luztow durante la quotidiana conferenza stampa in cui vengono aggiornati i dati relativi alla pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.093 nuovi contagi e 65 decessi per malattia riconducibili al contagio di nuovo coronavirus. Complessivamente in Messico si contano da inizio pandemia 2.348.873 casi e 217.233 decessi. (Mec)