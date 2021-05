Roma: assessore Infrastrutture, nei prossimi giorni scelta colore ciclabile lungotevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In post su Facebook l'assessore alle Infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo scrive: "Un aggiornamento sull'avanzamento dei lavori relativi alla manutenzione ordinaria della pista ciclabile lungotevere". "Nei prossimi giorni, in accordo con le istituzioni competenti - spiega Meleo - sceglieremo il colore e completeremo la segnaletica. Abbiamo già iniziato le prove per identificare a stretto giro la tonalità più adeguata. L'obiettivo è ripristinare dopo tanti anni un percorso sicuro per i cittadini che si muovono a piedi e in bici, adulti e bambini, che sia coerente con il contesto storico. Già molte persone, soprattutto in bici, oggi durante le prove hanno espresso soddisfazione per questo intervento". (Rer)