Usa: Powell (Fed), disparità educative e razziali rallentano la ripresa

- Le disparità ancora esistenti negli Stati Uniti per quello che riguarda l’accesso all’istruzione e la diversificazione razziale rappresentano ostacoli per la ripresa economica. Lo ha detto il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, secondo il quale la ripresa "è offuscata da divari razziali ed educativi". Parlando alla National Community Reinvestment Coalition, il numero uno della Fed ha evidenziato che il tessuto economico statunitense sta registrando dei miglioramenti, ma non è ancora fuori pericolo. "L'economia si sta riprendendo, portando a una attività economica più forte e alla creazione di opportunità di impiego", ha spiegato Powell. Citando i dati del rapporto annuale Shed – che fa il punto sulla situazione economica delle famiglie – il presidente dell’istituto di credito ha sottolineato che “circa il 14 per cento dei bianchi nei primi anni di lavoro sono stati licenziati contro il 20 per cento o anche oltre di neri e ispanici".(Nys)