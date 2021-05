Usa: “Nyt”, Fda verso autorizzazione vaccino anti-Covid Pfizer su adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug administration (Fda), l’agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici, autorizzerà nei primi giorni della prossima settimana la somministrazione del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer sui minori di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Lo riferisce il “New York Times”, citando fonti a conoscenza del dossier. L'autorizzazione potrebbe arrivare già alla fine di questa settimana, secondo i funzionari federali citati dal “Nyt”. Il comitato consultivo sui vaccini dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) si riunirà il giorno successivo alla decisione della Fda per esaminare i dati della sperimentazione clinica e formulare raccomandazioni per l'uso del vaccino negli adolescenti. L'autorizzazione rappresenterebbe un importante sviluppo nella campagna di vaccinazione e sarebbe una buona notizia per i genitori desiderosi di proteggere i propri figli durante le attività estive e prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.(Nys)