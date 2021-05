Argentina: perizia ufficiale su morte Maradona, avvocati chiedono imputazione per omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perizia medica della commissione di esperti incaricati di formulare una conclusione scientifica sulle cause della morte di Diego Armando Maradona è stata formalmente incorporata questo lunedì nell'inchiesta della magistratura. In base alle conclusioni del rapporto, già trapelate sulla stampa nel corso del fine settimana, i legali della famiglia hanno dichiarato oggi che chiederanno l'imputazione dello staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo della nazionale argentina per "abbandono di persona e omicidio con dolo eventuale". Secondo quanto hanno riferito fonti interne all'inchiesta all'agenzia "Telam", le conclusioni della perizia avrebbero ricevuto l'approvazione degli 11 esperti convocati dalla magistratura oltre che della maggioranza dei periti di parte, esclusi unicamente i rappresentanti del neurochirurgo Leopoldo Luque e della psichiatra Agustina Cosachov, che emergono come i principali responsabili del decesso del "pibe de oro" avvenuto il 25 novembre del 2020. (segue) (Abu)