Argentina: perizia ufficiale su morte Maradona, avvocati chiedono imputazione per omicidio (3)

- Le prime perizie e l'autopsia avevano stabilito che non era presente nessun tipo di sostanza illecita nel corpo di Diego Armando Maradona e neanche alcol al momento della morte. Tuttavia è emersa la presenza di un cocktail impressionante di farmaci tra i quali mancava tuttavia uno per controllare il principale problema che affliggeva il campione argentino: quella miocardiopatia dilatativa all'origine dell'infarto che ne ha stroncato la vita. Tra le sostanze rinvenute ci sono: la venlafaxina, un farmaco antidepressivo utilizzato per trattare i disturbi d'ansia; la quetiapina, un antipsicotico utilizzato anche per la depressione grave e alcune dipendenze; il levetiracetam, un farmaco antiepilettico che agisce sul sistema nervoso centrale e può causare sonnolenza e diminuzione della capacità di risposta; il naltrexone, che blocca l'effetto dei farmaci oppioidi ed è usato per prevenire quadri di astinenza. (segue) (Abu)