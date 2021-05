Germania: arrestato sospetto autore delle email minatorie Nsu 2.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Berlino ha arrestato un disoccupato di nazionalità tedesca di 53 anni, pluripregiudicato anche per reati di estremismo di destra, sospettato di essere l'autore delle email minatorie firmate “Nsu 2.0”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la sigla è un rimando al gruppo della destra radicale Resistenza nazionalsocialista (Nsu), autore di una serie di omicidi di immigrati turchi e di un'agente di polizia avvenuti in Germania tra il 2000 e il 2007. Le minacce per posta elettronica erano state inviate dall'agosto del 2018 a politici, artisti e celebrità della Germania. Tra i destinatari figura Seda Basay-Yildiz, avvocato di Francoforte sul Meno che aveva rappresentato i parenti delle vittime al processo contro l'Nsu celebrato a Monaco di Baviera. La Procura di Francoforte, che ha coordinato le indagini culminate con la cattura del sospettato a Berlino, ha comunicato che l'uomo non è mai stato un agente di polizia né dell'Assia né di qualsiasi altro Land. In precedenza, alcuni agenti delle forze dell'ordine di Francoforte erano stati sospettati di coinvolgimento nel caso “Nsu 2.0” per aver sottratto i dati di Basay-Yildiz dagli archivi digitali della polizia. (Geb)