Covid: Argentina ha avviato colloqui con Regno Unito, Cina e Israele su produzione locale vaccini (2)

- Il primo incontro ha riunito i funzionari i direttori del laboratorio Sinopharm, in Cina ed Argentina, i rappresentanti del laboratorio argentino Sinergium Biotech, oltre all'ambasciatore cinese in Argentina, Zou Xiaoli e la sua controparte argentina in Cina, Sabino Vaca Narvaja. In merito a questo incontro, Vizzotti ha evidenziato "la buona volontà" sia dei governi che dei partner del settore privato, e ha sottolineato la "rilevanza strategica" che ha per il paese sudamericano "la possibilità di collaborare e far parte della filiera di ricerca e produzione dei vaccini utilizzati in America Latina nel medio e lungo termine". Vizzotti ha anche riferito che per il presidente Alberto Fernandez "si tratta di un progetto prioritario" e che a partire da questo colloquio avrà inizio "un programma di lavoro comune che includerà lo scambio di informazioni, i processi di adattamento delle forniture e delle attrezzature e il controllo della qualità". (segue) (Abu)