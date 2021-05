Colombia: ministro Difesa, gruppi armati illegali dietro violenze proteste (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di riforma, accusata di esercitare ulteriore pressione sulla cittadinanza già gravata dalla crisi pandemica, è stata negli ultimi giorni al centro di dure contestazioni nella capitale Bogotà e in altre città del paese. Secondo le ricostruzioni operate da diverse organizzazioni dei diritti civili, gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine - coadiuvate dalla discussa presenza dell'esercito -, avrebbero causato la morte di una ventina di civili. A questa va aggiunta la denuncia dell'ong "Temblores", che parla di 940 casi di presunti abusi commessi dalle forze di polizia. Il progetto originale era stato comunque promosso dal Fondo monetario internazionale (Fmi) che in una recente nota ne sottolineava le qualità a fronte dei rischi ancora connessi all'evolversi della dinamica pandemica. Il Fondo apprezza il "programma di integrale riforma fiscale destinato ad aumentare le entrate in forma durevole ed equa per salvaguardare la spesa pubblica essenziale e gli investimenti pubblici". Secondo l'organismo finanziario, "questa riforma contribuirà a stabilizzare il debito pubblico e a collocarlo su una traiettoria discendente nel corso del tempo, ciò che permetterà alle autorità di ricomporre i margini di manovra fiscale per garantire la resilienza dell'economia". Si tratta della seconda nuova grande ondata di proteste contro il governo Duque dopo quelle registrate nell'autunno 2019 contro le politiche economiche del governo. (Mec)