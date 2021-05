Roma: scontro tra due auto su via Salaria tra Settebagni e Monterotondo, morto 67enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente mortale poco dopo le ore 16 in via Salaria, nel tratto oltre il Grande raccordo anulare, tra Settebagni e Monterondo. Due i veicoli coinvolti, una Ford Fiesta e una Fiat Idea. A perdere la vita il conducente della Ford, un uomo di 67 anni. Sul posto le pattuglie polizia locale III gruppo Nomentano. La strada è stata chiusa per il tempo necessario a consentire i rilievi. Accertamenti in corso per l'esatta dinamica. Dai primi elementi raccolti sembra che uno dei due veicoli coinvolti. per motivi che al momento sono in fase di approfondimento, abbia invaso la corsia opposta provocando uno scontro frontale. (Rer)