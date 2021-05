Omicidio Vannini: Cassazione conferma condanna per famiglia Ciontoli, Federico stasera a Rebibbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei anni per definire la vicenda giudiziaria della morte di Marco Vannini, il ventenne di Cerveteri deceduto il 17 maggio 2015 nella casa dei genitori della fidanzata a Ladispoli. La suprema Corte di Cassazione ha deciso di respingere le richieste avanzate dalla famiglia Ciontoli di riportare il processo per una terza volta in Corte d'appello. Ha quindi confermato la sentenza pronunciata il 30 settembre scorso dalla seconda sezione di corte d'assise d'appello di Roma che aveva condannato a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale Antonio Ciontoli, a 9 anni e 4 mesi la moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina per concorso anomalo in omicidio volontario. Marco è morto in seguito al ferimento accidentale dovuto all'esplosione di un colpo di pistola impugnata dal padre della fidanzata Antonio Ciontoli. (segue) (Rer)