- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all'inaugurazione di "Cento incroci". Sono presenti Floriana Bulfon, giornalista e autrice del libro "Casamonica, la storia segreta" e un rappresentante della Libera Assemblea di Centocelle.Roma, Locali ex "La Pecora Elettrica", via delle Palme, 158 (ore 16:30)VARIE- Conferenza stampa per presentare l'ingresso nel partito di Filippo Massimo Errico consigliere del Municipio IX passato dal M5s a Fd'I. Saranno presenti gli esponenti di Fd'I Massimo Milani coordinatore romano, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e i consiglieri IX Municipio.Roma, via Petroselli (ore 13:00)- Presentazione del libro "La Fabbrica del Manifesto" di Luciana Castellina e Massimo Serafini". Parteciperanno al dibattito la segretaria generale della Fiom nazionale Francesca Re David, il segretario della Cgil di Roma e del Lazio Roberto Iovino, la coordinatrice della Rete della Conoscenza Arianna Petrosino e l'artista e attivista di Sparwasser Filippo Riniolo.Roma, canali sociali del circolo Arci Sparwasser, Cgil Roma e Lazio e Fiom nazionale (ore 18:00) (Rer)