Usa: covid, ok da Pfizer a piano amministrazione Biden per esportazione vaccini

- La casa farmaceutica statunitense Pfizer è pronta ad iniziare l’esportazione delle dosi del suo vaccino contro il coronavirus, come pianificato dall’amministrazione del presidente Joe Biden. Lo ha detto Jeff Zients, coordinatore della risposta al Covid-19 della Casa Bianca. "Siamo lieti di vedere che stanno lavorando con altri Paesi per aiutarli a soddisfare le loro esigenze di approvvigionamento", ha spiegato il funzionario. Paesi come il Canada e il Messico hanno auspicato nelle scorse settimane di ricevere dosi di Pfizer da Washington, così come quelle di Astrazeneca una volta ottenuto il via libera dalle autorità competenti. Si tratterebbe della prima volta che i preparati di Pfizer vengono destinati ad un soggetto diverso dal governo federale statunitense.(Nys)