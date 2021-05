India: Amendola, ambasciata a Nuova Delhi monitora condizioni di salute Simonetta Filippini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni di salute di Simonetta Filippini e di un’altra ventina di italiani al momento in India sono sotto lo stretto controllo dell’ambasciata italiana a Nuova Delhi. È quanto affermato dal sottosegretario agli affari Ue, Enzo Amendola, a "Tg2Post". “Ho parlato con l’unità di crisi e l’ambasciatore Enzo De Luca. Oggi c’è stata una Tac toracica per valutare le condizioni”, ha spiegato Amendola. “L’India nell’ultimo è diventato un tema per la comunità globale”, e per questo motivo “dobbiamo esprimere solidarietà non solo a parole”, ha proseguito il sottosegretario. “Anche l’Ue si sta muovendo”, ha ricordato Amendola, secondo cui “la pandemia non fa ragionamenti geopolitici”, ha aggiunto il sottosegretario. (Les)