Usa: McConnell, da senatori repubblicani nessun sostegno a piano Biden per infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato federale degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha assicurato che i legislatori del Partito repubblicano non appoggeranno l’ampio pacchetto di stimolo economico per le infrastrutture messo a punto dall’amministrazione del presidente Joe Biden, precisando però che i conservatori sono aperti alla possibilità di un piano ridotto da 600 miliardi. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”. “Penso che valga la pena parlarne, ma non credo che ci sarà alcun sostegno repubblicano per il pacchetto da 4.100 miliardi, che parla di infrastrutture ma anche di un sacco di altre cose", ha detto McConnell parlando in conferenza stampa dal Kentucky. Biden ha proposto un piano infrastrutturale di circa 4.000 miliardi di dollari suddiviso in due parti: un pacchetto a favore dei posti di lavoro da 2.300 miliardi e un pacchetto per le famiglie da 1.800 miliardi. Sebbene il progetto includa denaro per strade, ponti e banda larga, si estende anche all'assistenza domiciliare, agli alloggi, all'energia pulita, alle scuole pubbliche e alla produzione in tutte le sue fasi. È probabile che i democratici debbano affrontare da soli lo scoglio del Senato per approvare la maggior parte, se non tutto, il pacchetto proposto dalla Casa Bianca. Un gruppo di repubblicani al Senato, guidati da Shelley Moore Capito (Virginia Occidentale) ha proposto un pacchetto da 568 miliardi di dollari. Biden e Capito hanno avuto un colloquio alla fine della scorsa settimana, esprimendo interesse a continuare a negoziare e organizzare un incontro alla Casa Bianca. "Siamo aperti ad approvare un pacchetto di circa 600 miliardi di dollari che si occupi di ciò su cui tutti concordiamo, cioè le infrastrutture", ha detto McConnell. "Se si tratta di infrastrutture, facciamolo sulle infrastrutture", ha concluso.(Nys)