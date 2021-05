Argentina: perizia ufficiale su morte Maradona, avvocati chiedono imputazione per omicidio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato Mario Baudry, che rappresenta il figlio più giovane che Maradona ha avuto dalla compagna Veronica Ojeda, Diego Fernando Maradona, ha dichiarato alla stampa che la perizia presentata oggi è la stessa trapelata alla stampa nel corso del fine settimana ed ha annunciato che chiederà un cambio di imputazione. "Chiederemo nelle prossime ore il cambio di imputazione per abbandono aggravato e omicidio con eventuale dolo", ha affermato Baudry. "Dalla perizia emerge chiaramentre (...) che i medici in nessun momento hanno spiegato alla famiglia tutta la serietà del quadro della malattia di Diego", ha aggiunto l'avvocato di Ojeda. "La situazione dopo questo rapporto è grave per come hanno gestito la salute di Diego e finisce per essere triste perché purtroppo quello che si era detto sul caso trova conferma nei 24 punti della perizia", ha sottolineato il legale. (segue) (Abu)