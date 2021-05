Serbia: commissario Ue Varhelyi oggi a Belgrado (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria, in quanto Paese Ue coordinatore, ha negoziato gli accordi tra Pfizer-BioNTech e gli Stati beneficiari dei Balcani occidentali. Vienna fornirà inoltre un finanziamento ponte di circa 11 milioni di euro. Le dosi sono comunque pagate attraverso i fondi di assistenza dell'Ue per i Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione. La visita di Varahelyi segue a quella effettuata a Bruxelles dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, il 26 aprile. In quell'occasione al centro della visita sono stati i temi politici relativi al percorso di adesione di Belgrado e al dialogo con Pristina. Vucic ha definito quella visita "una delle migliori" mai effettuate presso le istituzioni europee. "Abbiamo discusso di una serie di temi importanti per entrambi. Il primo tema è stato il dialogo con Pristina. Ci siamo ancora una volta impegnati ad avere un approccio il più costruttivo possibile per un possibile compromesso", ha detto Vucic nel corso di una conferenza stampa con l'Alto rappresentante della politica estera e sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. (segue) (Seb)