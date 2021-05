Informazione: Giardino dei Giusti di Milano celebra Giornata mondiale libertà di stampa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome dei corrispondenti stranieri presenti in Italia, Tatjana Dordjevic Simic, consigliere delegato dell’Associazione Stampa Estera di Milano, ha sottolineato che in alcuni luoghi la libertà di stampa esiste solo teoricamente, come nel suo paese, la Serbia, “dove il servizio pubblico è controllato dal governo e i giornalisti indipendenti sono spesso minacciati, vivono sotto ricatto e con fatica svolgono il proprio lavoro”, e ha ricordato i 21 giornalisti rapiti, scomparsi o uccisi durante e dopo la guerra nei Balcani, in particolare in Kosovo, dal 1998 al 2005. “Per rendere realmente onore a loro e agli altri che hanno pagato con la loro vita l'impegno per la verità è necessario tradurre in iniziativa politica il loro esempio”, ha dichiarato il presidente di Gariwo Gabriele Nissim, lanciando un appello ai giornalisti italiani: “Appoggiate la nostra proposta di dedicare un giorno dell’attività del Parlamento, in una commissione apposita, a rendere pubbliche le informazioni sui possibili segni di nuovi genocidi e sulle atrocità di massa in corso”. A questo fine Gariwo ha chiesto la nomina di un advisor dei genocidi che, sulla base del lavoro di inchiesta dei giornalisti e degli osservatori internazionali, possa fare ogni anno un rapporto dettagliato all’opinione pubblica affinché queste informazioni dai giornali possano entrare nelle nostre istituzioni. (Com)