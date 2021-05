Terrorismo: ministero Giustizia, in telefonata con omologo francese citato aneddoto di Calabresi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a notizie di stampa sul colloquio tra i ministri della Giustizia di Francia e Italia, il ministero, in una nota, precisa: "La guardasigilli, Marta Cartabia, nella telefonata con il suo omologo Eric Dupond Moretti, la sera del 28 aprile, non ha riferito di un incontro allo stadio tra Mauro Gurrieri e Narciso Manenti, condannato per l’omicidio del padre Giuseppe. La ministra ha invece citato quanto racconta Mario Calabresi nel suo libro 'La mattina dopo', a pagina 128: 'Nell’estate del 2002, nei giorni in cui si giocavano i mondiali di calcio di Giappone e Corea del Sud, ero a Parigi per seguire le elezioni politiche. Una sera un collega mi invitò a casa sua per vedere la partita dell’Italia, ma prima di accettare venni a sapere che in quel salotto, nella poltrona di fronte alla televisione, ci sarebbe stato Giorgio Pietrostefani. L’idea di trovarmelo davanti, in un contesto di svago, non era sopportabile, così non andai'". (Com)