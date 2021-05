Venezuela: primo team Pam arrivato nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, il documento congiunto di Fao e Pam avverte che le sanzioni commerciali e finanziarie hanno causato la quasi totale sospensione delle esportazioni di petrolio, la "principale fonte di entrate dall'estero". Lo stop alle importazioni di carburanti ha portato a "drammatici corto circuiti", che si sono tradotti in aumenti dei costi di energia e trasporti, con ricadute sui prezzi degli alimenti: nel 2020 il tasso di inflazione sui generi alimentari è stato pari al 1.700 per cento, con un parallelo indebolimento della moneta nazionale, il bolivar. Situazione sfociata in una parziale dollarizzazione dell'economia, con conseguente disparità tra i pochi che hanno accesso al biglietto verde e gli altri. Una situazione peraltro che era già critica nel 2019. "Si prevede che i livelli di insicurezza alimentare aumentino significativamente ben oltre quelli del 2019, quando circa 9,3 milioni di venezuelani soffrivano di insicurezza alimentare". (Vec)