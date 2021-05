© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Federico accompagnato dalla fidanzata Viola si costituirà in carcere a Rebibbia. È un ragazzo serio e le sentenze le rispetta". Lo ha detto ad agenzia Nova l'avvocato Domenico Ciruzzi legale di Federico Ciontoli, che oggi è stato condannato in via definitiva dalla corte di Cassazione a 9 anni e sei mesi per la morte di Marco Vannini. (Rer)