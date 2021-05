Colombia: ministro Difesa, gruppi armati illegali dietro violenze proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste registrate in Colombia contro la riforma tributaria, iniziate il 28 aprile, hanno provocato la morte di 17 persone, di cui un agente. Lo rende noto la Defensoria del Pueblo della Colombia, agenzia governativa preposta alla protezione dei diritti umani, secondo cui oltre 700 persone sono rimaste ferite, tra cui 457 agenti. Secondo l’organismo dal 28 aprile si sono tenute manifestazioni in 390 municipi in 32 dipartimenti, che hanno visto la partecipazione di 238 mila persone. Nel corso delle manifestazioni sono inoltre stati effettuati 364 arresti. La Defensoria afferma di avere ricevuto 1.073 segnalazioni di violazioni. (segue) (Mec)