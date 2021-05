Colombia: ministro Difesa, gruppi armati illegali dietro violenze proteste (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dei pilastri del provvedimento, ha sottolineato Duque, saranno presenti anche nel nuovo testo. Si parla di una sovrattassa temporanea alle imprese, una proroga dell'imposta sul patrimonio, l'incremento transitorio dell'imposta sui dividendi, un nuovo prelievo sui redditi più alti e una nuova stretta contro gli sprechi nella spesa della pubblica amministrazione. "Ho discusso negli ultimi giorni con i rappresentanti dei partiti politici, della società civile, sindaci e governatori, rappresentanti del mondo dell'impresa. Tutti hanno contribuito con idee coraggiose per ottenere queste risorse senza colpire la classe media e i più vulnerabili", ha detto Duque. Nella mattina di sabato, prima di decidere per il ritiro, il presidente aveva già annunciato modifiche al testo, anticipando nuovi paletti: non si aggiunge "l'imposta sul valore aggiunto ai servizi pubblici, non ci sarà l'Iva sulle benzine"e "le persone che oggi non pagano la tassa sul reddito non la pagheranno", spiegava. (segue) (Mec)