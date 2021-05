© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato espulso "per motivi di sicurezza dello Stato un 27enne tunisino segnalato in ambito internazionale come estremista religioso". E' quanto si legge in un tweet del ministero dell'Interno che spiega che "salgono così a 29 gli allontanamenti dal territorio nazionale eseguiti finora nel 2021 grazie all'attività di prevenzione antiterrorismo". (Rin)