Usa: Bill e Melinda Gates divorziano dopo 27 anni di matrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Microsoft e alfiere della campagna globale di vaccinazione contro il coronavirus, Bill Gates e la moglie Melinda hanno annunciato la fine del loro matrimonio, durato 27 anni. La coppia, a capo di una rete di organizzazioni in prima linea nella creazione di programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, ha fatto sapere della decisione con un messaggio sui social. "Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione – si legge in un messaggio su Twitter - abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimoni. Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva. Abbiamo continuato a condividere la convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia in questa fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita".(Nys)