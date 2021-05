Iv: Renzi, soldi conferenza Abu Dhabi tracciati e trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I soldi della conferenza organizzata ad Abu Dhabi non fanno un giro strano. Tutto è trasparente" e "tracciabile". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che oggi ha diffuso la registrazione integrale della sua intervista a "Report". "Tutti i miei denari in entrata vengono denunciati presso le autorità competenti", ha aggiunto ribadendo che "non c’è niente di strano". "La segnalazione di attività sospetta" da parte della Banca d’Italia "si fa sempre per i politici. E’ una cosa giusta ed io lo farei anche ai giornalisti", ha concluso.(Rin)