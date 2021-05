Rai: Renzi, voglio sperare che nessuna trasmissione paghi per dire falsità, io non lo credo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ben sperare che una trasmissione importante della Rai non paghi qualcuno per dire falsità. Io non lo credo". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che oggi ha diffuso la registrazione integrale della sua intervista a "Report". In merito al dossier in cui si parla di un presunto pagamento della trasmissione Rai per le dichiarazioni di un presunto testimone, Renzi ha aggiunto: "Ho visto una interrogazione parlamentare su questo, ma non ho visto la risposta. Quando ci sarà la risposta del ministro dell'Economia e delle Finanze vedremo se, come io penso e spero, sia uno dei tanti dossier" che vengono mandati ma che contengono "cose non vere". (Rin)