Omofobia: M5s, da Lega meri tentativi di ostruzionismo su ddl Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur di tirare ulteriormente per le lunghe il percorso della legge per il contrasto della omotransfobia, la Lega ha annunciato un suo testo: un modo come un altro per prendere tempo, o peggio per fare in modo che la discussione torni nuovamente alla Camera. Se al Senato venisse votato un testo diverso da quello già approvato a Montecitorio, sarebbe inevitabile un nuovo vaglio della Camera: un ulteriore passaggio che rallenterebbe ancora il percorso di una legge che i cittadini attendo ormai da troppo tempo. Il ddl Zan, a nostro parere, prevede già tutele adeguate per chi viene discriminato anche per il proprio orientamento sessuale, la propria identità di genere o per la sua disabilità. Si tratta di un testo ormai imprescindibile; una vera e propria legge di civiltà che, tra l'altro, a differenza di quanto sostenuto dai suoi detrattori, rispetta e garantisce la libertà di espressione e di opinione. La Lega smetta di fare ostruzionismo per pura opportunità politica e offra un contributo serio al dibattito". E' quanto affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle della commissione Giustizia. (Com)