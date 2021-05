Venezuela: primo team Pam arrivato nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo team del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) è arrivato in Venezuela. Lo annuncia David Beasley, direttore del Pam. “Non perdiamo tempo. Il primo team del Pam è ora in Venezuela. Non sarebbe stato possibile senza il lavoro di tutti. Prossimo passo: apertura dell'ufficio e avvio delle operazioni”, ha scritto sul suo account Twitter. Lo scorso 19 aprile il governo del Venezuela ha firmato con il Pam un memorandum d'intesa per garantire progetti di assistenza alimentare destinati ai bambini della scuola primaria. L'accordo, il primo di una più ampia collaborazione tra Caracas e l'agenzia onusiana, prevede la fornitura di cibo a 185 mila minori, arrivando a coprire - nell'anno scolastico 2022-2023 -, 1,5 milioni di studenti. "Questo è il primo passo nella direzione di una serie di progetti ambiziosi che forniranno appoggio alimentare a tutto il popolo venezuelano", ha detto il presidente Nicolas Maduro nel discorso tenuto a fianco del direttore esecutivo del Pma, David Beasley. "È chiaro l'impegno che abbiamo per dare risposte alle necessità dei bambini del Venezuela. Non lasciamo politicizzare il nostro lavoro, dobbiamo lavorare assieme per i bambini e per il popolo del Venezuela", ha detto Beasley. (segue) (Vec)