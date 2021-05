Omicidio Vannini: difesa Ciontoli, anche Federico è vittima di questa vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che Federico sia un'altra vittima di questa vicenda". Lo ha detto ad agenzia Nova l'avvocato Domenico Ciruzzi legale di Federico Ciontoli, che oggi è stato condannato in via definitiva dalla corte di Cassazione a 9 anni e sei mesi per la morte di Marco Vannini. "Dico questo portando solamente l'esempio di Viola" la fidanzata di Federico presente nella casa di Ladispoli la sera del 17 maggio 2015 quando Marco Vannini è stato ferito ed è rimasto agonizzante per 110 minuti prima di morire in ospedale. "Quella di Viola è stata la stessa condotta di Federico con la differenza che Federico si è opposto al padre, ha raccontato lui del colpo di pistola, eppure Viola giustamente assolta e il ragazzo condannato a 9 anni e sei mesi. Credo che questo processo come altri rappresenti la spia di un sistema che non funziona più". (Rer)