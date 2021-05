Colombia: ministro Difesa, gruppi armati illegali dietro violenze proteste (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha disposto ieri il ritiro della proposta di riforma fiscale causa di violente proteste nel paese, annunciando il varo di un nuovo testo d'intesa con i partiti. "Chiedo al Congresso della repubblica il ritiro del progetto presentato dal ministero delle Finanze e di discutere in tempi solleciti un nuovo progetto frutto del consenso, per evitare l'incertezza finanziaria", ha detto Duque in un discorso trasmesso nella tarda serata in diretta televisiva. Il presidente insiste nella necessità di varare una riforma, non trattandosi di "un capriccio", ma di una "necessità" per garantire stabilità al quadro macroeconomico. "Il dibattito non era se ritirarla no. La vera discussione è poter garantire la continuità dei programmi sociali", ha aggiunto Duque. Il testo ritirato, criticato per il carico imposto alle classi medie e povere del paese, avrebbe dovuto garantire circa 6,3 miliardi di dollari di nuovo gettito. (segue) (Mec)