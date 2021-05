Omicidio Vannini: Cassazione conferma condanna per famiglia Ciontoli, Federico stasera a Rebibbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad uccidere il 20enne, secondo il giudizio della seconda corte d'appello di Roma, non è stato tanto il colpo accidentalmente esploso, quanto il ritardo, i circa 110 minuti, quasi due ore di attesa prima di chiamare i soccorritori. I giudici si sono convinti che il tempo perso nella vana attesa di un "miglioramento delle condizioni" di Marco sono serviti ai Ciontoli per depistare le indagini. "Tutti e quattro hanno partecipato per raggiungere quell'obiettivo", ha detto nella requisitoria il procuratore Generale Olga Mignolo riferendosi oltre che ad Antonio a cui viene addebitata la maggiore delle responsabilità, anche alla moglie Maria Pezzillo e ai figli Martina e Federico che quella sera, accettarono la volontà di Antonio e non chiamarono o soccorsi. Alla lettura della sentenza sono è partito applauso e urla di gioia da parte dei familiari e degli amici dei Vannini. Adesso che la sentenza è diventata esecutiva per i Ciontoli si aprono le porte del carcere. (segue) (Rer)