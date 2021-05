Omicidio Vannini: Cassazione conferma condanna per famiglia Ciontoli, Federico stasera a Rebibbia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federico si costituirà stasera stessa a Rebibbia accompagnato dalla fidanzata Viola, fa sapere l'avvocato del giovane Domenico Ciruzzi che per il suo assistito parla di clamoroso errore giudiziario. "Finalmente è stata fatta giustizia per Marco", hanno detto Valerio Vannini e Marina Conte, i genitori di Marco Vannini uscendo dalla sede della corte di Cassazione dopo la lettura della sentenza che ribadisce la condanna per l'intera famiglia Ciontoli. "Sono stati sei anni lunghissimi in particolare il primo. Avevamo perso Marco da poco e il processo stava prendendo una brutta piega". Il perdono? "Ne riparliamo alla fine della pena" dice Valerio e la moglie Marina aggiunge "soprattutto quando decideranno di raccontare la verità". Martina ha detto che vorrebbe abbracciarli: Martina "dopo sei anni mi ha detto che voleva riabbracciarci. Durante gli altri processi non ci ha degnato di uno sguardo. Adesso scrivono letterine e vogliono abbracci". (Rer)