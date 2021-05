Usa: governatore Cuomo su scandali, non ho fatto niente di male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, è tornato a difendersi dalle accuse nei suoi confronti dichiarando di non aver fatto "nulla di male". I giornalisti, nel corso di una conferenza stampa, lo hanno incalzato a proposito dei due scandali che riguardano la sua amministrazione. Da una parte le presunte molestie sessuali di Cuomo nei confronti di alcune sue assistenti, dall'altra l'accusa di aver nascosto il numero reale dei decessi per Covid-19 nelle case di cura per anziani. Su entrambe le vicende sono in corso inchieste giudiziarie, coordinate dal procuratore capo di New York, Letitia James. "Non ho fatto niente di male e non mi dimetto, faccio il mio lavoro tutti i giorni", ha detto il governatore.(Nys)