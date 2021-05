G7: Blinken e Raab chiedono maggior coordinamento per minacce Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri del Regno Unito, Dominic Raab, hanno fatto appello ai paesi del G7 affinché lavorino in coordinamento per affrontare le minacce provenienti dalla Russia e dalla Cina. Parlando dopo l'incontro a Londra, il capo della diplomazia britannica ha detto di aver notato ''una crescente domanda e necessità di un gruppo di Paesi che condividano gli stessi valori". Gli stessi Paesi puntano a "proteggere il sistema multilaterale''. Raab ha fatto riferimento all'invito al vertice esteso anche a Corea del Sud, India e Sud Africa, la cui presenza rappresenta "un passaggio a un modello di paesi che la pensano allo stesso modo che lavorano insieme". Il ministro degli Esteri ha chiesto al presidente russo, Vladimir Putin, di porre fine alle azioni ostili in Europa, dallo schieramento di truppe al confine con l'Ucraina, all'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. (Rel)