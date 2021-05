© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Loro vanno in carcere ma il vero ergastolo ce lo abbiamo noi perché non abbiamo più Marco". Lo hanno detto Valerio Vannini e Marina Conte, i genitori di Marco Vannini uscendo dalla sede della corte di Cassazione dopo la lettura della sentenza che ribadisce la condanna per l'intera famiglia Ciontoli: 14 anni per Antonio Ciontoli, e 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria e per i figli Federico e Martina. (Rer)