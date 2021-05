Vaccini: Moratti, oltre il 60 per cento dei detenuti lombardi ha ricevuto la prima dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I contagi da Covid negli istituti penitenziari lombardi sono sotto controllo". Lo spiega Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia. Ad oggi, su 7.700 detenuti, tutti asintomatici, 28 risultano positivi. "Regione Lombardia in ambito penitenziario - spiega Moratti - ha utilizzato azioni di diagnosi e contact tracing molto avanzate. Esse hanno consentito un immediato avvio della campagna vaccinale". Oltre il 60 per cento dei detenuti - fa sapere la nota di Regione Lombardia - ha ricevuto la prima dose, con punte dell'80 per cento in istituti strategici come Milano Opera, San Vittore, Bollate, Monza, Brescia. Sono invece circa il 30 per cento quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose. Inoltre a San Vittore, a Milano, in via sperimentale, è stato testato l'utilizzo dei tamponi salivari. Un'indagine condotta in collaborazione col gruppo di lavoro del professor Gianvincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina dell'Università Statale di Milano. I risultati presentati per la pubblicazione alla rivista "Frontiers in Public Health" hanno mostrato un'affidabilità del 98-99 per cento. "Era importante porre la massima attenzione all'interno di strutture come le carceri - conclude Letizia Moratti - per evitare la diffusione del virus e l'insorgere di pericolosi focolai. Regione Lombardia l'ha fatto, da una parte attraverso un'azione di monitoraggio e di contact tracing con i tamponi; dall'altra procedendo alla vaccinazione del personale di Polizia penitenziaria e detenuti con percentuali significative". (Com)