Covid: Lollobrigida (Fd'I), indennizzi veri a imprese che Stato costringe a chiusura

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato: "Festeggiamenti di piazza senza alcuna regola, mezzi pubblici strapieni, però migliaia di aziende italiane non possono lavorare pur potendo garantire i protocolli. Fratelli d'Italia - ha detto il parlamentare al Tg1 - chiede l'abolizione del coprifuoco, le aperture in sicurezza e indennizzi seri e veri alle imprese che lo Stato costringe a restare chiuse". (Com)