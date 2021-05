Difesa: fonti stampa, Egitto acquisterà altri 30 Rafale dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto acquisterà dalla Francia 30 caccia Rafale supplementari nell'ambito di un contratto da 3,95 miliardi di euro. Lo riferisce in anteprima il sito di investigazione francese "Disclose". "In effetti delle discussioni molto avanzate hanno avuto luogo con l'Egitto e prossimamente potrebbero arrivare degli annunci", ha detto una fonte del governo all'emittente televisiva "BfmTv". Dal canto suo, il gruppo Dassault non ha voluto commentare. Secondo quanto riferisce "Disclose", Parigi e Il Cairo il 26 aprile hanno concluso un accordo che, oltre ai 30 Rafale, prevede anche altri due contratti che implicano il gruppo Mbda e Safran Electronic &Defense. L'Egitto avrebbe ottenuto un prestito garantito dallo Stato francese per coprire l'85 per cento della commessa. (Frp)