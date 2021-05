Usa-Corea del Nord: Blinken, spetta a Pyongyang decidere se vuole impegnarsi diplomaticamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa, Antony Blinken, ha dichiarato che la Corea del Nord deve impegnarsi diplomaticamente per verificare che ci siano le condizioni per la denuclearizzazione della penisola coreana. "Spero che la Corea del Nord colga l'occasione per impegnarsi diplomaticamente e per vedere se ci sono modi per andare avanti verso l'obiettivo della denuclearizzazione della penisola coreana", ha detto Blinken in una conferenza stampa a margine del G7 in corso a Londra. “Vedremo non solo cosa dice la Corea del Nord, ma cosa fa effettivamente", ha aggiunto. "Penso spetti alla Corea del Nord decidere se vuole impegnarsi o meno su quella base".(Lel)