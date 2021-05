Regno Unito: ministro Esteri Raab, cruciale mantenere accordo Venerdì Santo su Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Regno Unito è di vitale importanza mantenere l'accordo del Venerdì Santo sull'Irlanda del Nord. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab. "L'accordo del Venerdì Santo è assolutamente cruciale", ha detto Raab. "In termini di protocollo dell'Irlanda del Nord, ovviamente ci sono parti che proteggono le azioni dell'Ue nel loro mercato unico, e parti che proteggono l'integrità del mercato unico del Regno Unito. Faremo in modo che nella commissione mista vengano elaborate tutte queste proposte e siano attuate in modo equilibrato", ha spiegato. (Rel)