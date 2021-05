© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini, prende parte dalla firma della Patto di Collaborazione per la rigenerazione urbana, rivitalizzazione sociale e la cura condivisa del Giardino di via Mosso. Partecipano anche i rappresentanti delle 22 associazioni coinvolte nel Patto.Via Mosso angolo via Padova (ore 15.00)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. Dopo il question time, la discussione di otto mozioni su - tra le altre cose - abolizione del coprifuoco (primo firmatario Franco Lucente, FdI); rimozione dei vincoli di spesa per l'assunzione del personale sanitario (primo firmatario Marco Fumagalli, M5Stelle); avvio di campagne di screening con tampone salivare molecolare nelle scuole (prima firmataria Simona Tironi, Forza Italia); fissazione del corrispettivo massimo a carico del cittadino per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi nelle farmacie (primo firmatario Massimo De Rosa, M5Stelle); tracciamento e incremento delle linee vaccinali (prima firmataria Maria Rozza, Partito democratico). Prevista infine la nomina di un componente effettivo nel Collegio sindacale della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. in sostituzione di rinunciatario, e di tre componenti effettivi di cui uno con funzioni di presidente e di due supplenti del Collegio sindacale di Aria S.p.A.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10.00 alle 19.00)VARIEPress open visit Cineteca di Milano con una visita guidata nei nuovi spazi del Museo interattivo del cinema.Cineteca dii Milano - Mic, viale Fulvio Testi, 121 - Milano (ore 10.00) (Rem)