Bolivia: ultra conservatore Camacho si insedia come governatore di Santa Cruz, "governo non riuscirà a sottometterci"

- Il leader dell'opposizione ultra cattolica e conservatrice boliviana, Luis Fernando Camacho, si è insediato oggi come nuovo governatore della provincia di Santa Cruz con un messaggio di sfida al governo nazionale. Nel suo primo discorso da governatore, Camacho ha inviato un messaggio diretto al presidente Luis Arce e al Movimento per il socialismo (Mas) invitando a "smetterla di provare a sottomettere la provincia". "Non ci riusciranno", ha affermato. Camacho è stato tra i protagonisti delle proteste sociali che, insieme all'ammutinamento di polizia e forze armate, spinsero l'ex presidente Evo Morales a dimettersi e fuggire in Messico nel novembre del 2019, e promette oggi una ferrea resistenza alle politiche del governo nazionale. "Dico al governo centrale che uno dei suoi scopi è farci consegnare i poteri e le risorse che ci spettano come regione ed è per questo che lotteremo instancabilmente", ha aggiunto nel suo discorso di insediamento. (segue) (Brb)