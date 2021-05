Brasile: energia, Petrobras presenta alternative per la vendita del gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale del Brasile, Petrobras, ha approvato nuovi modelli di vendita del gas naturale con l'obiettivo di offrire alternative alle aziende della distribuzione e ridurre i prezzi. Lo rende noto l'azienda in una comunicazione alla borsa dei valori di San Paolo. "Petrobras informa che ha approvato nuovi modelli contrattuali per la vendita di gas naturale ai distributori. La società offrirà, oltre alle modalità esistenti, indicizzata al prezzo del petrolio tipo Brent, un'alternativa di con minore volatilità, senza rinunciare all'allineamento con i prezzi internazionali. Il nuovo modello – recita la nota - sarà legato ai prezzi di Henry Hub, un riferimento ampiamente utilizzato che funge da punto di riferimento per nuovi progetti di liquefazione negli Usa. La nuova formula sarà negoziata con i clienti e non implicherà necessariamente impatti materiali sui prezzi. Inoltre, non ci saranno cambiamenti nella tabella di trasferimento del prezzo del gas", sostiene la nota. (segue) (Brb)