Brasile: energia, Petrobras presenta alternative per la vendita del gas naturale (2)

- "Gli studi per offrire questi nuovi modelli contrattuali sono iniziati nel 2020 e fanno parte del processo di cambiamento avviato nel 2019 nella prospettiva di un ambiente di maggiore concorrenza, dove Petrobras cerca di offrire prodotti e soluzioni con maggiore competitività, con l'obiettivo di massimizzare i risultati dell'azienda. Nell'attuale contesto di mercato si prevede una nuova dinamica competitiva con la prospettiva di accelerare l'apertura del mercato del gas naturale", prosegue la nota. "I prodotti consentiranno inoltre una maggiore libertà di scelta per i clienti, in quanto hanno diversi indici della porzione di molecola, con due opzioni di questo parametro, una con indicizzatore di gas (Henry Hub) e l'altra con olio Brent. La scelta può essere fatta dal cliente, tenendo conto della richiesta di mercato per una maggiore flessibilità nelle formule dei prezzi La formula dei prezzi sarà annunciata non appena concluse le trattative commerciali", conclude Petrobras. (Brb)